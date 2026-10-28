¡JOYAS DE 600 MIL PESOS, AUTOS BMW Y PROPIEDADES MILLONARIAS! EXHIBEN

LUJOS DE LAYDA EN MEDIO DEL DISCURSO DE AUSTERIDAD DE #MORENA

Vía: El Debate

Mientras Morena mantiene la austeridad republicana como una de sus principales banderas políticas, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, vuelve a colocarse en el centro de la polémica por su estilo de vida, marcado por joyas de alta gama, vehículos de lujo, propiedades millonarias y viajes internacionales, de acuerdo con un reportaje publicado por el medio digital El Debate.

La publicación expone una serie de artículos y bienes atribuidos a la mandataria estatal, cuyos elevados costos han provocado cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso de austeridad de la llamada Cuarta Transformación y los gustos personales de una de sus principales figuras políticas.

Entre los accesorios señalados destaca un collar Panthère de Cartier, con un valor estimado de 600 mil pesos, que la gobernadora habría utilizado durante una aparición pública. El reportaje también menciona relojes de la misma firma francesa, cuyo valor conjunto superaría el millón y medio de pesos, además de un bolso Saddle de Christian Dior, valuado aproximadamente en 128 mil pesos.

A esta lista se suman unas sandalias Louis Vuitton, modelo Shake Platform Sandal, con un costo estimado de 24 mil pesos, prendas y accesorios que contrastan con la imagen de sencillez que promueve el partido en el poder. Pero los cuestionamientos no se limitan a la ropa y las joyas. Según la información publicada, la declaración patrimonial de Sansores incluye al menos 13 propiedades adquiridas por un valor conjunto de 17.3 millones de pesos, pagadas de contado.

Asimismo, se señala que la mandataria declaró cinco automóviles, entre ellos unidades de las marcas BMW y Audi, también adquiridas mediante pagos de contado. El reportaje aborda además viajes privados a destinos europeos, entre ellos Ámsterdam, Países Bajos, así como una visita a la exclusiva calle Serrano de Madrid, España, donde la gobernadora fue captada recorriendo boutiques y probándose calzado de diseñador.

El contraste también alcanza las decisiones de gasto de su administración. La publicación recuerda la autorización de una reasignación presupuestal de 1.6 millones de pesos para adquirir una escultura monumental de un jaguar de bronce, decisión que generó críticas sobre el destino de los recursos públicos.