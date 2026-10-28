CANACO INVITA A COMERCIANTES A SUMARSE AL BUEN FIN 2026

Ante la necesidad de fortalecer las ventas de los pequeños negocios y mantener la actividad económica, comerciantes campechanos tienen en El Buen Fin 2026 una oportunidad para atraer consumidores, el cual se realizará del 13 al 17 de noviembre, con la participación de empresas de los sectores comercial, turístico y de servicios.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Pablo Mex Salazar, reconoció la importancia de impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, particularmente a los negocios familiares que diariamente deben generar ingresos suficientes para mantenerse en operación y conservar sus fuentes de empleo. Destacó que el consumo local será fundamental para que el movimiento económico de esta temporada tenga un efecto directo en Campeche.

Según las estimaciones dadas a conocer por la Canaco, se prevé una derrama de 235 mil millones de pesos a nivel nacional, cifra que representaría un incremento del 7 por ciento respecto a 2025. También se calcula la participación de aproximadamente 200 mil negocios en todo México, con un alcance potencial de 520 mil unidades económicas relacionadas con el comercio, los servicios y el turismo.

Mex Salazar indicó que la inscripción de los negocios será gratuita y que podrán utilizar herramientas digitales para dar a conocer sus promociones y facilitar que los consumidores encuentren establecimientos participantes.