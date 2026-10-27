EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 27 DE OCTUBRE DE 2026

DESFALCO DEL INE PRINGA A CAMPECHE.

Derivado de diversas publicaciones realizadas por Reforma y Latinus, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación abrieron unas investigaciones contra la empresa Cajas Graf y sus filiales, ya que recibieron 37 contratos por mil 126.4 millones de pesos de 13 institutos electorales estatales. El propietario de esas empresas, José Alfredo Hernández Casillas, tenía un romance con la presidente del INE, Guadalupe Taddei.

El multimillonario desfalco reportado en el Instituto Nacional Electoral y la red de tráfico de influencias, a manos de su corrupta presidente, Guadalupe Taddei, se extiende a los Organismos Públicos Locales Electorales de al menos a 13 estados del país, entre ellos Campeche, donde se identificó el folio DEAPPAP/010/2021 por un valor de 24.18 millones de pesos, adjudicado a Cajas Graf.

En esas fechas gobernaba Campeche de manera interina el Judas de Palizada, Carlos Miguel Aysa González, quien tras la debacle priísta en la entidad recibió en pago el nombramiento de embajador de México en República Dominicana y hasta ahora goza de impunidad pese a todos los desfalcos en la Ciudad Administrativa denunciados por Layda Sansores.

LAYDA TIENE ABANDONADO CAMPECHE.

Los Frentes Políticos, de Excélsior, comentan el pasado sábado del “Abandono” en el que Layda Sansores tiene a Campeche, con un decrecimiento económico histórico que ha obligado al cierre de cientos de comercios e incrementado como nunca el desempleo. Los campechanos sobreviven en la informalidad gracias al valemadrismo de la mandataria. Reproducimos.

“Layda Sansores presume que todo va bien, pero en Campeche crece la informalidad y el empleo formal pierde terreno. Juan Pablo Mex Salazar, dirigente de Canaco-Servytur, advierte que al menos dos mil comerciantes informales operan en la capital. A la crisis económica se suma el reclamo de los campesinos. José Rubén Cab denuncia que llevan dos años sin Tribunal Agrario en Campeche, y conflictos de tierra sin resolver. Los ejidatarios pidieron apoyo a Sansores y al Congreso, pero las soluciones, en vez de acercarse, se alejan. La gobernadora está ocupada lanzando odas al gobierno y pleito a Alito Moreno. No molestar.”

Sobra decir que el pleito con Alito Moreno solo es un distractor para que la gente no hable del enorme saqueo que perpetran los Sansores al erario público. Sólo para que le sirva de referencia, habrán manejado más de 150 mil millones de pesos en su sexenio, que no se ven invertidos en ningún lado. ¿Dónde están? Piense mal y acertará.