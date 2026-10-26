TRABAJADORES DEL IMSS LEVANTAN MANIFESTACIÓN Y DESCARTAN DAÑOS EN ÁREA SINDICAL

San Francisco de Campeche.- Derivado de una votación y en respeto a la voluntad de la mayoría de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se determinó levantar la manifestación que se mantenía en el área externa del recinto sindical, según se hizo constar en un documento oficial.

En un video grabado por los propios trabajadores, se precisa que se deja evidencia documental y fotográfica de las condiciones en que se entrega dicha área. Asimismo, se aclara que en ningún momento se tomó posesión del edificio sindical y se recalca que el espacio externo utilizado se encuentra sin afectaciones.

La finalidad, se subraya, es dejar registro de los hechos, actuando con responsabilidad, transparencia y respeto institucional, para los efectos correspondientes.