LAYDA PRESUME BAJA EN DELITOS MIENTRAS CAMPECHE VIVE OLA DE VIOLENCIA

San Francisco de Campeche.- Mientras los delitos y hechos relacionados con armas de fuego no tienen freno en la ciudad capital y los municipios, la gobernadora Layda Sansores, contraria a su costumbre de tratar de desacreditar los registros de medios críticos, recurrió a un reporte del Secretariado Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que favorece a su administración.

En sus redes sociales, la mandataria publicó estadísticas del SNSP y resaltó: “Los delitos de impacto disminuyeron 38%; los homicidios dolosos, 33%; y las lesiones dolosas, el delito más recurrente en nuestra entidad, bajaron 50 por ciento”.

Así, mientras actores políticos, entre ellos el dirigente nacional del Partido PAZ y diputado federal del grupo parlamentario de Morena, Hugo Erick Flores Cervantes, quien lamentó que Campeche viva alarmantes índices de inseguridad, recriminan que la ciudadanía vive con miedo ante los hechos delictivos, Layda Sansores presume que las cifras reportadas son “fruto del esfuerzo interinstitucional y de las estrategias que construimos diariamente en la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad”.