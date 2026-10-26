ANTONIO JIMÉNEZ PRESUME EN CALAKMUL PAVIMENTACIÓN “GRUESA” QUE LA LLUVIA DESHACE; LA ALCALDESA NO GESTIONA OBRAS DE CALIDAD

—LA REALIDAD ALTERADA DE ALGUNOS FUNCIONARIOS DE LA 4T

Por: Fuerza Informativa Azteca

Calakmul.- Mediante un reporte en su sección denominada Huay Nius, Fuerza Informativa Azteca (FIA) dio a conocer la “realidad alterada” de algunos funcionarios de la 4T, concretamente del pastor del Congreso, el morenista José Antonio Jiménez Gutiérrez, quien presumió en Calakmul una pavimentación “gruesa” que más bien es una “embarrada de mayonesa” que se va cuando le cae tantita lluvia, lo que genera reclamos de los habitantes.

Son, recalca FIA, calles hechas con prisa y pavimentos que parecen de papel, bajo el sello de Morena en Calakmul.

Expone que, mientras el diputado plurinominal guinda Jiménez Gutiérrez presume calles con pavimento “de aeropuerto”, en Calakmul los ciudadanos le demuestran que el asfalto que pusieron parece una simple embarrada de mayonesa.

Increíble cómo presumen obras de calidad mientras, a la primera lluvia, el bacheo se deshace por completo, subrayó.

El gran “Toño” Jiménez no sorprende al afirmar que “las calles, como canchas y las escuelas, que ni siquiera son obligación municipal, tienen una pavimentación ‘gruesa’, pintura y domos”. Pero el mundo del diputado de Morena presenta un tema de bacheo tan grueso, sobre todo en las calles de Calakmul, que hasta parecen pistas de aeropuerto; sin embargo, en el municipio de los ciudadanos, el chapopote alcanza apenas para una embarrada.

Más tardó en presumir la obra que en recibir reclamos de los residentes, quienes demostraron que, en algunas calles, el asfalto aplicado es como una “untada de mayonesa”, como si se hubiera hecho con prisa. Y no es la primera vez que los calakmuleños reclaman por esos trabajos. “Por eso esperan primero que el diputado salga a las calles antes de celebrar con bandera ajena y que la alcaldesa Guadalupe Acevedo gestione obras de calidad y no bacheos que se van cuando les cae tantita agua”, aseveró FIA.