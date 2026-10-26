EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR \ 26 OCTUBRE DE 2026

OTRA SEMANA SANGRIENTA EN CAMPECHE

La violencia de alto impacto se hizo sentir la semana pasada, sumando dos ejecutados más a la lista sangrienta de este criminal Gobierno de Todos los Corruptos Sansores, que quiere que nos “acostumbremos” a estas cosas. Hubo además dos lesionados, motocicletas incendiadas y un reporte de detonaciones de bala. ¿Dónde quedó nuestro estado seguro?

El martes 20 de octubre hallaron sin vida en una fosa clandestina en Uayamón un sujeto apodado La Momia y en Champotón un adolescente fue herido en la pierna de un balazo por dos sujetos que le dispararon desde una motocicleta. El jueves 22 de octubre, en la colonia 23 de julio, de El Carmen, un sujeto fue asesinado a balazos y otro más resultó herido. Esa misma noche, vecinos de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez reportaron haber escuchado varias detonaciones.

Como es costumbre desde que inició este sangriento sexenio, no hubo personas detenidas por estos hechos y la Fiscalía de Campeche abrió las respectivas carpetas de investigación mientras continua la ola de violencia. De nada ha servido la Mesa de Paz de Layda Sansores, ni se observa ninguna estrategia de seguridad en el estado, pues una vez más quedó exhibida la incapacidad de las autoridades para contener los delitos de alto impacto.

PEDRO ALCUDIA DENIGRA AL TSJE.

Fue durante su comparecencia tras el cuarto informe de Layda Sansores que el entonces consejero jurídico, Juan Pedro Alcudia Vázquez, ventiló indebidamente el proceso de amparo que Delma Rabelo Cuevas promovió contra la mandataria, para no ser cuestionado por la diputada local.

Por ello fue denunciado por Violencia Política en Razón de Género, pero, como era de esperarse, las serviles y temerosas autoridades electorales desecharon la querella, por lo que Delma Rabelo tuvo que promover un amparo. Ahora la Sala Regional de Jalapa revocó el resolutivo que absolvió al espurio presidente del Tribunal Superior de Justicia, por lo que el Instituto Electoral deberá determinar si existió o no la violencia de género, que sí la hubo, y proceder contra el abusivo y corrupto funcionario.

Los diputados del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Salim Abraham Quijano y Miguel Ángel Pool Alpuche, calificaron de grotesco el actuar de las autoridades electorales locales, pues vulneraron el derecho de su compañera diputada, por “defender” al violentador presidente del TSJE, que entre sus excesos, utiliza las salas del Poder Judicial para sus fiestas personales.