TADDEI ANUNCIA SU RENUNCIA AL INE EN MEDIO DE ESCÁNDALOS Y SEÑALAMIENTOS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Guadalupe Taddei Zavala anunció que este lunes 26 de octubre presentará su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de señalamientos por presuntos conflictos de interés, posibles irregularidades en contrataciones y cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos. La decisión ocurre en un contexto de controversias relacionadas con la administración del organismo y las investigaciones sobre posibles anomalías en algunos procedimientos de contratación.

En su comunicado, Taddei sostuvo que su salida busca proteger la estabilidad, credibilidad e independencia del INE, y afirmó que la institución debe estar por encima de cualquier interés personal. También señaló que las denuncias deben esclarecerse con pruebas y por las vías institucionales. “La decisión no releva a nadie del deber de esclarecer, con transparencia, rigor y debido proceso, los hechos que deban investigarse”, expresó.