“SON UN SECTOR MUY PEQUEÑITO”; MINIMIZA SHEINBAUM LA PROTESTA DE LOS TRANSPORTISTAS DE CARGA

Durante su conferencia mañanera de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó la protesta de los transportistas de carga, que contempla paros en 26 estados, al afirmar que se trata de “un sector muy pequeñito”.

La mandataria aseguró que la mayoría del sector ha manifestado que no tiene ningún problema y explicó que la protesta se debe a una modificación a la Ley de Ingresos, pues “la Secretaría de Hacienda consideró muy excesivo el beneficio que se tenía”.

Por su parte, el periodista Manuel López San Martín sentenció: “Sheinbaum minimiza, una vez más, la protesta social. Aunque transportistas harán paro en 26 Estados, dice que son ‘un sector muy pequeñito’. La especialidad de la casa: minimizar la realidad para no admitir el problema”.