TRANSPORTISTAS DE CAMPECHE SE SUMAN AL PARO NACIONAL CONTRA INSEGURIDAD Y COSTOS CARRETEROS

Transportistas de Campeche se sumaron este lunes al paro nacional convocado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), con una manifestación pacífica a la altura de la gasolinera del Rey.

Las unidades permanecen en los carriles laterales, sin bloqueo de la carretera, como parte de una movilización que busca exigir respuestas a las principales problemáticas que enfrenta el sector.

Entre las demandas destacan mayor seguridad en las carreteras, frenar las extorsiones y los robos, mejorar las condiciones de las vías, revisar los cobros de grúas y peajes, así como establecer condiciones fiscales que permitan mantener las operaciones del autotransporte.

Los transportistas también reclaman trámites más ágiles, reglas claras y una mayor responsabilidad de las autoridades.

Durante la protesta, algunas unidades exhibieron pancartas con mensajes como “Diésel y peajes: costos que asfixian”, “¡Pagamos por transitar, exigimos vías en buen estado!” y “¡Basta de robos y violencia!”.

Manuel Jesús Rocher Mcgregor delegado de Canacar en Campeche, señaló que la movilización se mantendrá de manera pacífica y que esperarán durante el día información sobre posibles acercamientos entre las dirigencias nacionales del sector y autoridades federales.