“EXIGIMOS LO JUSTO”, “AHORA RESULTA QUE TODOS SOMOS DE MOCI” Y “¿YA TIENEN IDENTIFICADOS A LOS SICARIOS QUE HAN DESVIVIDO A GENTE?”, RESPONDEN A LAYDA

“…Piénsalo bien…”, “…La fabricación de delitos a su máximo esplendor, ahora resulta que todos somos de MOCI…”, “¿Ya tienen identificados a los sicarios que han desvivido a la gente?…”, “Layda amenaza a los ciudadanos solo por exigir que en las rutas de los camiones de transporte público no haya transbordo”, y “…Estamos peleando lo justo”, son algunas de las respuestas de cibernautas a la mandataria luego de que, en su programa semanal, advirtiera sobre acciones legales contra ciudadanos que mantienen bloqueos para exigir la eliminación de los transbordos del Ko’ox.

La molestia y los señalamientos quedaron reflejados en comentarios como: “Pues mamacita, se te olvida que el pueblo te puso; si el pueblo se arma, todo Campeche te saca. Así que piénsalo bien y resuelve los problemas, no quites a la gente cuando te dicen tus verdades”; “Amenazando la señora, la fabricación de delitos a su máximo esplendor; ahora resulta que todos somos de MOCI por quejarnos de su ineptitud. Y cómo ganaste la elección si ahora todos somos mocistas?”; y “¿Y ya tienen identificados a los sicarios que han estado desviviendo a la gente? Allá sí se hacen pendejos, nunca resuelven, pero cuando la gente se manifiesta, de volada ya los identifican”.

Otros mensajes señalan: “¿No que el pueblo de Campeche está súper feliz, como dice la Presidenta? Aquí la incomodidad es de la gente, de nadie más. Esta es otra que se hace de oídos sordos a las necesidades de la población. Gobierno represor”; “Layda Sansores amenaza a los ciudadanos por exigir que en las rutas de los camiones de transporte público no haya transbordo, y eso le molesta a esta mantenida de los ciudadanos”; y “Se le zafó un tornillo, solo estamos peleando lo justo: no al transbordo. Que vaya a la 20, la gente ahí no le tiene miedo”.