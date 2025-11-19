RECUPERAN MOTOCICLETA QUE SICARIOS UTILIZARON Y ABANDONARON TRAS EL ATAQUE CONTRA LA SÍNDICA JURÍDICA KARINA

La tarde de este martes 18 de noviembre fue recuperada la motocicleta en la que sicarios interceptaron y dispararon contra la maestra y síndica jurídica de Palizada, Karina A.D.H., ataque ocurrido el lunes 17.

El vehículo fue encontrado abandonado en calles de la colonia Ampliación Zaragoza, en el mismo municipio, lo que hace presumir que los agresores, tras abatir a la docente, abordaron otro automóvil para darse a la fuga, aparentemente con la complicidad de una tercera persona.

La motocicleta ya es analizada por personal del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), quienes buscan huellas dactilares, restos de pólvora y otros indicios que serán integrados a la carpeta de investigación.