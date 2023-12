Exige Toledo al Ayuntamiento atender la falta de agua potable

Sin mantenimiento tanques elevados y equipos de bombeo en cinco años de Gobierno naranja

A pesar de la ausencia de la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre para responder de frente a los diputados locales en la comparecencia del Análisis de la Ley de Ingresos de los Municipios, la diputada Karla Toledo Zamora cuestionó por qué afirman que llegan a sus metas de recaudación programadas este año, si el Municipio no apoya a sus órganos auxiliares como son las agencias municipales y comisarías.

Precisó que urge reparar tanques elevados con filtraciones y bombas para suministrar agua, y que cada día son más las comunidades que presentan estas problemáticas, ante la falta de mantenimiento en los últimos cinco años de este Gobierno naranja.

La problemática del suministro de agua en zonas rurales, recalcó, se ha vuelto insostenible, pese a que existe el recurso en la Administración municipal para apoyarlas, pero se lavan las manos sobre el tema y las abandonan a su suerte, ante lo cual muchas veces los agentes municipales piden dinero a los pobladores para reparar o comprar equipos.

“La gente se queja de que antes de las administraciones naranjas era mínimo el problema, y cuando surgía era solucionado a más tardar en un día. Hoy han dejado esa responsabilidad a agencias y comisarías pese a que no tienen suficientes recursos, y no sólo afecta en cuestiones de higiene, sino también a quienes tienen comercios, siembras y ganado”.

La tesorera municipal Ericka Chi Orlayneta reconoció que las comunidades se quedan continuamente sin agua, lo que atribuyó a que pocos pagan los 10 pesos mensuales del servicio, y afirmó que las participaciones aumentaron 15%, pero son destinadas a algunas fiestas comunitarias en vez de atender necesidades básicas.

Toledo Zamora le recordó a la funcionaria que desde que inició hace unos años el Gobierno de Movimiento Ciudadano, les fue recortado el dinero a los presidentes de las juntas municipales, y el recurso lo dispersó a algunas comunidades de manera inequitativa y en otras “recortó”, como a Melchor Ocampo.

Por otro lado, continuó la legisladora, el millón de pesos que entrega el Gobierno Estatal a infraestructura de la zona rural no les llegaba a ellos, en ese el Ayuntamiento decidía las obras y si bien convenía se realizaba alguna pequeña obra como banquetas, y no como expresó la tesorera.

“En este nuevo esquema estatal, las comunidades reciben pequeñas aportaciones mensuales, por lo cual es imposible usarlas para cumplir el compromiso de alguna obra que requiere pago inmediato”.

Toledo Zamora puso como ejemplo a San Miguel Allende, donde se echó a perder la bomba, cuyo costo es de unos 85 mil pesos, y como el suministro mensual es de entre dos mil y tres mil pesos, no pueden comprar equipo nuevo ni ahorrando un año.

“Visité Melchor Ocampo y me reportaron la misma problemática, pues llevaban cuatro días sin agua y el Ayuntamiento no los atiende. La gente recauda dinero para reparar la bomba; mientras, va a Alfredo V. Bonfil para contratar pipas que surtan al pueblo, y el dinero sale de su bolsillo”.