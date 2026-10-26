PEDRO ALCUDIA PERJUDICA A LITIGANTES Y A LA SOCIEDAD; DEBERÍA RENUNCIAR: ADÁN CASTILLO

José Adán Castillo Dzib, presidente del Grupo Resurgimiento, afirmó que el titular del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, Pedro Alcudia, perjudica a litigantes y a la sociedad, por lo que exigió su separación inmediata del cargo, tras respaldar la denuncia presentada por la diputada Delma Rabelo por presuntas violaciones a sus derechos constitucionales.

Castillo Dzib sostuvo que un dictamen del Tribunal Superior de Alzada de Jalapa, Veracruz, ordenó reponer el procedimiento relacionado con el caso, lo que, a su juicio, amerita que Alcudia deje la presidencia del Poder Judicial mientras se revisa su actuación. También cuestionó que el funcionario haya llegado al puesto por supuestas “razones de ayuda”.

“Queremos, protestamos de que este señor inmediatamente se desligue del tribunal”, declaró el dirigente, quien anunció una marcha para exigir su salida y demandó que las autoridades procedan conforme a derecho. Añadió que la justicia debe prevalecer y que el funcionario no debería permanecer al frente del Tribunal mientras se atiende el caso.