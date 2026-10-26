HUBO LINCHAMIENTO Y BURLAS MISÓGINAS Y MACHISTAS DE LA OPOSICIÓN CONTRA TADDEI, ACUSA SHEINBAUM

Durante su conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunció que hubo burlas “misóginas y machistas” de la oposición contra Guadalupe Taddei Zavala, quien anunció su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), tras los escándalos de adjudicaciones de la institución a una empresa en la que su supuesto chofer era el apoderado legal.

La mandataria federal celebró la renuncia de Taddei al INE, al señalar: “Creo que ella ha tomado una buena decisión de separarse del cargo”, pero afirmó que el fin de semana “vimos una degradación muy grande de la oposición”, e insistió en separar las críticas personales de las investigaciones sobre recursos públicos.

Al respecto, el analista político Juan Ortiz señaló que la renuncia que llega después de los escándalos de corrupción revelados por Reforma, El Universal y Latinus.

Expuso que Sheinbaum Pardo pidió que la Auditoría Superior de la Federación investigue las contrataciones, el manejo de recursos públicos y los posibles conflictos de interés, pero, recalcó, recordemos algo: en abril de 2023, Sheinbaum celebró la llegada de Taddei al INE, y aseguró que era “una mujer honesta”.

Y apenas en febrero de 2026, afirmó que “Guadalupe ha hecho un muy buen trabajo”, pese a los cuestionamientos sobre la transparencia del instituto, pero ahora, después de los reportajes sobre contratos millonarios y vínculos familiares con proveedores, reconoce que su salida fue una buena decisión.

Pero aquí, continuó Juan Ortiz, hay un asunto importante: “La relación personal entre Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con contratos millonarios del INE, tiene relevancia precisamente por los posibles conflictos de interés. Más todavía después de los videos publicados por Latinus que exhibieron al hijo de Taddei con el contratista en una lujosa suite de París”.