SHEINBAUM ASEGURA QUE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN ES ÚNICA EN EL MUNDO: “NO HAY EN NINGÚN LUGAR”

LA COMPARA CON LA INDEPENDENCIA, LA REFORMA Y LA REVOLUCIÓN MEXICANA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Cuarta Transformación es un movimiento político único en el mundo y llamó a sus integrantes a cuidarlo, apoyarlo y trabajar en unidad. La declaración contrasta con los problemas de inseguridad, falta de empleos y carencias en los servicios públicos que persisten en el país, mientras la población espera resultados de las políticas gubernamentales.

Durante su discurso en Michoacán, Sheinbaum comparó la 4T con la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, al sostener que el movimiento surge de los sentimientos del pueblo y de la defensa de la soberanía, la democracia, la libertad y la justicia social. “No hay en ningún lugar del mundo el movimiento de la Cuarta Transformación”, aseguró.

La mandataria también destacó la participación de las mujeres y afirmó que, cuando se unen, “no hay nada que nos detenga”. Con estas declaraciones, defendió la singularidad de su movimiento, cuya valoración también pasa por los resultados que percibe la población en su vida cotidiana.