FALTA DE EMPLEOS Y CRISIS ECONÓMICA HUNDEN VENTAS EN HASTA 80%

“LAS ESPERANZAS YA SE NOS ESTÁN MURIENDO”

La falta de empleos y el deterioro de la economía en Ciudad del Carmen golpean a los comerciantes del mercado Alonso Felipe de Andrade, quienes reportan una caída de hasta 80% en sus ventas. Deysi María Briceño Rosado, locataria del centro de abasto, atribuyó esta situación a la escasez de oportunidades laborales y al bajo poder adquisitivo de las familias carmelitas, que cada vez tienen menos recursos para realizar sus compras.

La comerciante señaló que durante los últimos cinco años la economía local ha registrado un deterioro constante y cuestionó la falta de programas de apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal para los pequeños comerciantes, quienes, afirmó, han tenido que enfrentar solos las dificultades económicas. Esta situación también reduce las expectativas de recuperación durante celebraciones como el día de San Judas Tadeo, el 28 de octubre, y el Día de Muertos, ante la falta de dinero de muchas familias.

Briceño Rosado advirtió que, mientras no se generen empleos y mejoren las condiciones económicas de la población, difícilmente repuntará la actividad comercial, incluso durante las temporadas que antes representaban una oportunidad para aumentar los ingresos de los locatarios.