HUBO FALLAS JURÍDICAS EN PROCESO DE DESAFUERO CONTRA ALEJANDRO MORENO: HUGO FLORES

—Errores legales en proceso de desafuero contra Alito, pero amparos no lo exoneraron.

San Francisco de Campeche.- En su visita a Campeche, el dirigente nacional del Partido PAZ y diputado federal del grupo parlamentario de Morena, Hugo Erick Flores Cervantes, cuestionó las fallas jurídicas que, según su experiencia en la Sección Instructora, marcaron el inicio del proceso de desafuero contra el entonces gobernador de Campeche y actual senador Alejandro Moreno Cárdenas.

Las primeras indagatorias y la solicitud de desafuero por presunto desvío de recursos públicos y uso indebido de funciones estuvieron plagadas de errores de forma, lo que permitió obtener amparos sin que, afirmó, existiera una resolución judicial que exonerara al hoy dirigente nacional del PRI del fondo de las acusaciones.

Expresó: “Lamentable el estado de justicia de todo nuestro país, porque ese proceso que a nosotros nos tocó recibir en la Sección Instructora tenía demasiadas aristas y demasiados pies, y el Poder Judicial entorpecía y entorpecía y entorpecía. Me llamaba mucho la atención cuando yo escuchaba que decían que habían ganado amparos”.

El dirigente partidista sostuvo que, aunque conoció el expediente, hay detalles que no puede revelar. “Hay cosas que no puedo decir porque conocí bien el expediente, pero hay cosas que con todo cuidado lo digo. Hay amparos que se ganaron, pero de forma, no de fondo, es decir, yo nunca vi una decisión judicial que exonerara la desviación de recursos públicos, de uso indebido de funciones públicas. Nunca vi una determinación judicial en ese aspecto, vi diligencias mal practicadas”, afirmó.

“Que si estaban, debieron haber notificado en un lugar, notificaban en otro. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué no tuvieron el cuidado? Estamos hablando de recursos públicos”, expresó Flores Cervantes.

Recalcó que el desafuero a Alito no se solicitaba por la agresión a Gerardo Fernández Noroña, que, según dijo, mucha gente le aplaudía y con la que él también simpatizó, sino por señalamientos de corrupción, malversación de fondos, desviación de recursos públicos y uso indebido de la asociación de funcionarios públicos para cometer excesos. Sin embargo, sostuvo que todo se complicó porque, desde el inicio, el proceso estaba mal hecho.

Flores Cervantes agregó: “Pues vamos a ver si esas decisiones no son políticas sino son jurídicas… y si hubiese habido un amparo de fondo, ese asunto estaría concluido y esos asuntos no están concluidos”.