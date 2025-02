“¡PRIMERO QUE SE INVESTIGUE ELLA!”: USUARIOS ARREMETEN CONTRA LAYDA TRAS ASEGURAR QUE COMBATE LA CORRUPCIÓN

“Ja ja, ella es la principal corrupta, me hizo reír”, comentó un usuario en redes sociales tras las declaraciones de Layda Sansores sobre su lucha contra la corrupción. Otros internautas también expresaron su escepticismo: “La corrupción es su apellido” y “La corrupción está peor que nunca en todas las instituciones de gobierno”, fueron algunas de las críticas más recurrentes. Además, cuestionaron la falta de resultados en su administración con mensajes como “Mil vinculados, cero encarcelados, puro teatro”.

Algunos comentarios fueron más directos y acusaron a la gobernadora de presuntos actos de corrupción. “¿Y tú, momia, cuándo te van a vincular por no comprobar todo lo que has robado?”, escribió un usuario, mientras otro agregó: “¿Y tú cuándo vas a devolver lo que has robado?”. La polémica en redes refleja el descontento de ciudadanos que consideran que la corrupción es un problema en Gobierno de Layda.