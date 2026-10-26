¡RETRASO LAS SALVA! LLANTA SE ZAFA DE REMOLQUE Y RUEDA POR ZONA DONDE VENDEDORAS OFRECEN POZOL Y EMPANADAS
Candelaria.- En un hecho que por fortuna no lastimó a nadie, a orillas de la carretera, en el municipio de Candelaria, la llanta de un remolque se desprendió y rodó varios metros, incluyendo el espacio donde dos vendedoras de pozol y empanadas estacionan su triciclo para ofrecer sus productos, pero al que en ese momento aún no habían llegado.
Trascendió que, por un contratiempo, las vendedoras se retrasaron y llegaron minutos después del incidente.
Fuente: Notitrece Tabasco.