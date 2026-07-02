NO DESCARTA DIPUTADA DEL PT QUE EL CRIMEN ORGANIZADO ESTÉ DETRÁS DE LA DESAPARICIÓN DE PAREJA EN ESCÁRCEGA

La diputada local del Partido del Trabajo (PT), Abigail Gutiérrez Morales, no descartó la posibilidad de que el crimen organizado esté involucrado en la desaparición de Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao, quienes desaparecieron el pasado 29 de junio cuando se dirigían a su trabajo en la zona conocida como La Chiquita, en el municipio de Escárcega, al cual representa.

Afirmó que serán las investigaciones de la Fiscalía las que determinen las causas de la desaparición, aunque aceptó que “sabemos que hay casos que tienen que ver con esas situaciones”, en referencia al crimen organizado.

“Nosotros nada más podemos de alguna manera hacer presunciones a la ligera, y tampoco podemos hacerlo así, porque al final podemos generar algunas situaciones que tampoco pueden ser buenas para el ciudadano”, declaró la diputada.

Hoy el ciudadano lo que tiene que tener muy claro es que las autoridades a nivel federal, por eso la reforma de hace un año, se están preocupando y están atacando este problema como debe de ser y que existe desde hace tiempo, subrayó.

Gutiérrez Morales señaló que las autoridades federales y estatales mantienen un operativo coordinado con la Guardia Nacional, la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado, para dar con el paradero de la pareja, y destacó que son aplicados los protocolos establecidos en la reforma sobre personas desaparecidas aprobada hace un año.