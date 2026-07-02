INE INICIA EXPEDICIÓN DE LA NUEVA CREDENCIAL PARA VOTAR CON MAYORES MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició el primero de julio la expedición del nuevo modelo de la credencial para votar, como parte del proceso de actualización periódica de este documento oficial, cuyo formato será entregado a los ciudadanos que renueven credenciales ya vencidas, mientras que las micas que aún se encuentran vigentes continuarán siendo válidas para todos los trámites y procesos en los que son utilizadas, informó el vocal del Registro Federal de Electores, Ernesto Rodríguez Juárez.

Señaló que la transición hacia el nuevo modelo se realizará de manera gradual, por lo que no será necesario reemplazar las credenciales que todavía conservan su vigencia. Destacó que la nueva credencial incorpora diversas medidas de seguridad y modificaciones en su diseño, entre ellas nuevos candados digitales y cambios en la estructura de los datos que contiene el documento.

Asimismo, explicó que el nuevo formato incluye un código QR que fortalecerá los mecanismos de verificación de autenticidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los ciudadanos y dificultar la falsificación de la credencial. El INE informó que en Campeche operan nueve módulos de atención, donde la ciudadanía podrá realizar el trámite de renovación de su credencial para votar, con la finalidad de mantener actualizado el padrón electoral de cara al proceso electoral de 2027.