PIDEN APOYO PARA IDENTIFICAR A SUJETO CAPTADO POR CÁMARAS TRAS ROBO DE DOS LOROS EN ESCÁRCEGA

Una ciudadana pidió el apoyo de la población para identificar a un sujeto que ingresó a su propiedad y robó una jaula con dos loros, en un hecho ocurrido sobre la avenida Héctor Pérez Martínez, en el municipio de Escárcega. El presuntresponsable fue captado por cámaras de vigilancia.

Tras el robo, la afectada difundió las imágenes en redes sociales y ofreció una gratificación a quien proporcione información que permita recuperar a las aves. Lamentó la inseguridad y solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar al responsable.

La propietaria exhortó a cualquier persona que cuente con datos sobre el caso a comunicarse directamente con ella o reportar la información a las autoridades correspondientes, con el fin de facilitar las investigaciones y lograr la recuperación de los loros.