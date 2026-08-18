EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 18 DE AGOSTO DE 2026

ESTÚPIDA DEFENSA DE LA WALAS A ADDA.

Salió a la defensa el vocero prestanombres del Seso Loco, Walther ‘La Walas’ Patrón, argumentando que “la crítica es válida cuando propone y construye”, ¿por qué no se lo ha dicho a Layda Sansores? Continúa diciendo “los ataques personales contra Adda Solís Peniche, algunos con mucha misoginia, no aportan nada a Campeche”. Hay que aclarar al estúpido vocero que no fueron ataques personales, sino una crítica pública a sus nulos resultados; que tampoco hubo en ella misoginia, que no excuse con eso la ineficiencia de la funcionaria; y que quien no ha aportado nada a Campeche es precisamente Adda Solís, y sí nos ha costado su permanencia en la Sectur.

“Exigen turismo, pero no promueven lo positivo de nuestro estado”, ¿y qué ha hecho de positivo este corrupto gobierno?, ¿el barquito del bienestar? “Reclaman empleos, pero obstaculizan inversiones”, ¿cuáles? ¿La placita de los Mouriño iba a detonar la economía estatal? “Piden desarrollo, pero clausuran obras”, ¿y por qué para esas obras evaden pagar impuestos y derechos que a todos los ciudadanos se nos exigen?

“La gente está cansada de pleitos y confrontaciones”, ¿olvida que estas las incita Layda Sansores en su Martes de Jaguar? “Un poquitito de amor por Campeche es lo que algunos necesitan”, ¡de acuerdo! quienes queremos a Campeche criticamos el desfalco descarado del erario que perpetra la mandataria y su camorra foránea que aún no rinde cuentas de los más de 130 mil millones de pesos que recibieron estos 5 años y no se ven invertidos por ningún lado. ¿Quiere más argumentos La Walas?

CAMPECHE ESTÁ QUEBRADO POR SANSORES.

En su “Paseíllo” de esta semana, Guillermos Padilla Sierra sostiene que “los números no mienten. Layda Sansores sí”, y presenta diez datos duros que explican por qué es la peor gobernadora que ha tenido Campeche y por qué hoy tiene al Estado en ruinas. Sintetizamos un poco.

“Más pobres que nunca (seis de cada diez campechanos, 60.3%, trabajan sin prestaciones y no les alcanza ni para la canasta básica). Destruyó el empleo (en un año se perdieron 13 mil empleos). Reprobada por los campechanos (53% desaprueba su gestión). Entre las peores del país (lugar 29 de 32 gobernadores). Quebró las finanzas (mil mdp de deuda a 20 años). Promueve leyes autoritarias e inconstitucionales. Censuradora (denuncia por “incitación al odio” a quien la critique). Repudiada en público (el divorcio con el pueblo es total). Sin obra, sin proyecto (Ni el Tren Maya ni el Tren Ligero dejaron derrama). Hunde a Morena (Mitofsky advirtió: si Morena no se sacude a Layda, pierde Campeche en 2027).”

Para Padilla Sierra este sexenio se resume en ausencia política, autoritarismo, corrupción y abandono, y concluye que “Layda no gobierna, sobrevive. No administra, endeuda. No escucha, censura. Campeche no está en crisis por el pasado. Está quebrado por su presente. Y ese presente tiene nombre y apellido: Layda Sansores.” Preciso y directo.