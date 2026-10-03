ES UNA BURLA DE MARCELA MUÑOZ EL QUE CULPE A LOS BACHES COMO FACTOR GENERADOR DE MIEDO ENTRE LA POBLACIÓN, RECRIMINAN

Francisco Portela Chaparro, representante del Colegio de Profesionistas del Colegio de Abogados, calificó como una burla que la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, señale que los baches son uno de los factores que generan temor entre la población, cuando en Campeche persisten los hechos v¡ol€ntØs y las £jecuc¡on€s.

El abogado cuestionó que la titular de Seguridad Pública centre el discurso en las condiciones de las calles, mientras la percepción y los hechos relacionados con la inseguridad continúan como una preocupación para los campechanos.

Sostuvo que incluso dentro de Morena existen cuestionamientos sobre la capacidad de Muñoz Martínez para encabezar la dependencia, mientras que, desde su perspectiva, la inseguridad en el Estado ha registrado un incremento notable.

También arremetió contra el exalcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, al recordar, dijo, que llamó perros a los demás campechanos, lo que no se le va a perdonar, y señalar que tanto el hoy coordinador morenista como Muñoz Martínez tendrán que responder políticamente por sus actuaciones al frente de sus respectivos cargos.

El representante del Colegio de Abogados destacó como uno de los puntos preocupantes las condiciones laborales dentro de la Fiscalía General del Estado, pues los ministerios públicos y policías ministeriales tiene sueldos de miseria, y hay reducción de viáticos y apoyos para quienes realizan labores operativas”.

Ante este panorama, consideró que los señalamientos sobre las condiciones en que trabaja el personal de la Fiscalía no deben minimizarse, pues impactan directamente en la capacidad de las instituciones encargadas de combatir los delitos.