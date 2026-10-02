ENTRE MÁS SE PROCESA CRUDO MÁS SE PUEDE PERDER, PERO ASÍ LO DECIDIERON AMLO Y SHEINBAUM: EXCONSEJERO DE PEMEX

En entrevista para el programa Peras y Manzanas de la periodista Valeria Moy y presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Carlos Elizondo Mayer-Serra, exconsejero independiente de Petróleos Mexicanos (Pemex), recalcó que procesar más petróleo no significa producir más gasolina ni generar mayor valor, ya las condiciones de las refinerías pueden provocar que una parte importante termine convertida en combustóleo, un producto de menor valor.

Esto obedece, explicó, a que las refinerías no fueron originalmente diseñadas para crudo pesado, están mal mantenidas y peor operadas.

Recordó que cuando estuvo en el Consejo de Pemex disminuyeron el procesamiento de crudo, pues había que maximizar era el valor de lo que extraías, y sentenció: “Si la refinería está en mal estado, si el crudo que te mandan es malo y si no es la dieta adecuada, lo mejor es procesar muy poco, porque entre más proceses más basura sacas y más te cuesta, pero al llegar Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, ese es el objetivo”.