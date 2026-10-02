¡APARATOSO ACCIDENTE EN EL PUENTE ZACATAL! CHOQUE DEJA TRES LESIONADOS

Ciudad del Carmen.- Al menos tres personas resultaron lesionadas la tarde de este viernes tras un aparatoso accidente sobre el Puente Zacatal, donde una camioneta se impactó por alcance contra otra unidad con redila.

Ambos vehículos circulaban en dirección de la caseta hacia Ciudad del Carmen cuando ocurrió el percance. Debido al fuerte impacto, una de las unidades terminó con severos daños en toda la parte frontal, mientras que la otra presentó afectaciones principalmente en la zona trasera.

Entre los lesionados se encontrarían los dos ocupantes de la camioneta con redila, quienes presuntamente regresaban de la planta de nitrógeno y presentaban golpes. El conductor de la otra unidad también resultó lesionado.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar y trasladar a los afectados, mientras elementos de la Guardia Nacional apoyaron en el control de la circulación y resguardaron la zona para evitar otro percance.