PELIGRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CON LA REFORMA A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: KARLA TOLEDO

-ES AMBIGUA Y CAPAZ DE INTIMIDAR A QUIEN USE PARODIA, CRÍTICA POLÍTICA O UTILICE LA IMAGEN DE UNA INSTITUCIÓN PARA DENUNCIAR MALA ATENCIÓN

Al hacer uso de la palabra durante la discusión de la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la senadora Karla Toledo Zamora advirtió sobre la necesidad de establecer límites claros que impidan que las disposiciones penales puedan utilizarse para inhibir la libertad de expresión, particularmente en contenidos de sátira, parodia, periodismo, caricatura y crítica política.

Una cosa es combatir la falsificación y el fraude, y otra muy distinta es aprobar una reforma penal ambigua capaz de intimidar a los ciudadanos, a los periodistas, a los comunicadores y a los creadores de contenido. Una cosa es perseguir a quien suplanta una institución para cometer un fraude y otra muy distinta, perseguir a un ciudadano que utilice la imagen de una institución para denunciar una mala atención por parte de una dependencia, aseveró.

Toledo Zamora sostuvo que cualquier reforma de carácter penal debe contar con una redacción suficientemente clara para evitar que se utilice contra quienes incomoden al poder. Como ejemplo, citó que hace dos años, en Campeche, durante el Carnaval, el Gobierno represor de Morena levantó a ciudadanos que utilizaban botargas con la imagen de quienes estaban en el poder, entre ellos el expresidente AMLO y la actual gobernadora, y les aplicó una sanción administrativa.

También mencionó que hace dos semanas Morena acudió al INE para denunciar e intentar evitar la difusión de la parodia “La casa de los mañosos”, un contenido de sátira política que le resultó incómodo. Añadió que, como la autoridad electoral no encontró elementos para censurarlo, “de repente hoy nos encontramos con esta reforma que, de ser aprobada, ahora sí podrán sancionar a sus anchas este tipo de contenido”.

Toledo Zamora sentenció: “Quiero decirle al Gobierno de Morena que lo que los ciudadanos piensan u opinen no se controla con censura. La aceptación se construye gobernando bien, con hospitales con medicinas, combatiendo la corrupción, investigando cualquier señalamiento de complicidad con el crimen organizado. Hay que ser congruentes en el decir y el hacer”.

“Un Gobierno democrático combate el fraude, no la crítica, aunque incomode al poder”, finalizó la legisladora.