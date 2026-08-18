VOCERO DE LAYDA SANSORES PIDE NO CUESTIONAR SUS DESIGNACIONES

ADMITE QUE TAMPOCO ES EXPERTO EN COMUNICACIÓN

El vocero de la gobernadora Layda Sansores San Román, Walther Patrón Bacab, pidió no cuestionar las designaciones realizadas por la mandataria, al señalar que fue electa democráticamente y tiene la facultad de nombrar a quienes considere para integrar su administración. En medio de la defensa que hizo de la secretaria de Turismo, Adda Solís Peniche, sostuvo que no es indispensable ser especialista en un área para ocupar una responsabilidad pública.

El propio funcionario admitió que tampoco es experto en el área que encabeza, pues reconoció que no es periodista ni especialista en comunicación, pese a desempeñarse como titular de la Coordinación General de Comunicación Social. Patrón Bacab afirmó que muchas personas ocupan cargos públicos sin ser especialistas en la materia y sostuvo que esto no representa un impedimento para ejercer una responsabilidad dentro del Gobierno.

El vocero defendió así las facultades de Sansores San Román para designar a los integrantes de su administración y pidió que no se cuestionen sus decisiones. Sus declaraciones se dieron en el contexto de los cuestionamientos al perfil de la secretaria de Turismo, a quien salió en defensa al sostener que la falta de especialización no impide desempeñar un cargo público.