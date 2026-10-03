¡4 HORAS FUERON SUFICIENTES! TRAS RETENCIÓN DE EMPLEADOS, LA CFE PROMETE NUEVO TRANSFORMADOR EN JOSÉ DE LA CRUZ

Escárcega.— Después de permanecer alrededor de 4 horas retenidos por habitantes del ejido José de la Cruz Blanco, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron liberados durante las últimas horas de ayer viernes, luego de que personal de la paraestatal revisó las líneas eléctricas de la comunidad y prometiera instalar hoy un transformador nuevo.

La liberación ocurrió alrededor de las 22:55 horas, una vez que los trabajadores realizaron la inspección correspondiente, para determinar las causas de la falta de energía eléctrica que afecta a los habitantes desde el pasado miércoles. Hubo un momento de tensión porque un trabajador le respondió a manera de reclamo a una ciudadana, ante lo cual le recalcaron que podrían retenerlo de nuevo.

Los pobladores advirtieron que hoy la CFE debe instalar el transformador, debido a que el equipo que actualmente abastece a la comunidad se quemó, por lo cual permanecerán atentos a que el compromiso se cumpla, pues además pagan puntual el servicio, de lo contrario, tomarán otra vez medidas drásticas.