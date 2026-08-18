AGUACERO Y FUERTES VIENTOS DAÑAN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL DE ESCÁRCEGA

Escárcega.— La fuerte lluvia acompañada de vientos que azotó ayer a la región de Escárcega, provocó daños en la infraestructura eléctrica de la zona rural.

Cerca del ejido de Kilómetro 36, donde actualmente se realizan trabajos de ampliación de la carretera federal hacia Villahermosa, el reblandecimiento del terreno ocasionado por la precipitación provocó que un poste de energía eléctrica se ladeara.

La situación representa un riesgo para la población y podría ocasionar la interrupción del suministro eléctrico en el ejido Kilómetro 36.

Habitantes de la zona hicieron un llamado urgente al personal de la CFE para que atienda el problema a la brevedad y evite que el poste caiga, con posibles afectaciones a la seguridad y al servicio de energía eléctrica.