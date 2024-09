LA PROBLEMÁTICA ESTÁ EN EL MINISTERIO PÚBLICO, NO EN LOS JUECES: BELLO

ANTONIO JIMÉNEZ ESTÁ MAL, AFIRMA

Los diputados locales morenistas dirán sí a todo hasta que las leyes no los favorezcan, por eso el diputado presidente del Congreso del Estado de Campeche, Antonio Jiménez Gutiérrez, está mal, pues no es que los jueces estén vendidos, sino que la problemática está en el Ministerio Público, que integra investigaciones, aseveró Javier del Carmen Bello Ávila, presidente de Contraloría Ciudadana, A. C.

Recalcó que la problemática no está en los jueces, sino en la primera instancia, es decir, el Ministerio Público, que se encargada de integrar una investigación para enviarla al juez, quien calificará si tiene sustento y evidencia para gire alguna orden de aprehensión.

Cuestionó al Poder Legislativo sobre por qué no realiza una consulta popular, tal como dicta la ley para que la ciudadanía determine si la elección de jueces, magistrados o ministros se hará por elección, y sobre todo porque el proyecto incluye que a los juzgadores no se les podrá ver a la cara.