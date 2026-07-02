DAN USO POLÍTICO A LOS RECURSOS DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR: ARMENTÍA

Al convocar a trabajar juntos para sacar al sector educativo del hoyo en que está, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Armentía López, denunció que la Secretaría del Bienestar hace proselitismo todas las semanas con recursos públicos y da apoyos con fines electorales.

Y ejemplificó: “El recurso lo está gastando en eventos como el Carnaval del Holoch y mercaditos del Jaguar, y regalando refrigeradores y estufas”.

Armentía López recordó que el año pasado la Secretaría de Bienestar anunció que destinaria 16 millones de pesos al programa Promoción Jaguar, y nadie la cuestionó, por el contrario, ojalá fuera más, pero el resto del recurso de Bienestar va al capítulo 4000, es decir, a apoyos y transferencia de personas, en pocas palabras, para tema electoral, y se señala a ninguno de los que está en este recinto, sino ponemos las cosas sobre la mesa para que exista piso para ello.

Además -continuó-, a quien llegó a la Secretaría de Gobierno (en referencia a Víctor Sarmiento Maldonado), desde aquí le digo de frente que no minimice los temas que aquí comentamos, en este caso el uso del presupuesto público, pues pasó de ser secretario de Educación con una ideología, a lo mejor respetable y un poco radical, a una posición donde minimizar es mentirle a pueblo.

En este tenor, Armentía López criticó también los 10 millones de pesos en el barquito del malecón, pues no ayudan a nadie, ni a la educación, ni a la economía, ni al turismo, ni a ningún campechano que estamos hablando.

Para finalizar, llamó a defender el trabajo legislativo y a trabajar en unidad.