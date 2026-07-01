El carmelo-chilango ya vio que está rodeado de traidores, ya constató que no cuenta con el respaldo incondicional, más que de “sus” Pablistas, y que por tanto, en lo político, tiene que partir de cero…

Sin la presencia de ninguna mujer, como en la casa del árbol donde funcionaba el Club de Tobi, Morena cerró el registro de aspirantes a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Campeche con la inscripción de cuatro candidatos, todos, del sexo masculino.

Aún no es un hecho que todos estarán en la boleta de las encuestas, pero solicitaron participar en esa contienda interna, como ya todos sabemos. Carlos Ucán Yam y Pablo Gutiérrez Lazarus, de Morena; Gerardo Sánchez Sansores, del Partido del Trabajo y Andrés Fernández del Valle Lausequilla, del Partido Verde Ecologista de México.

Sánchez Sansores podría ser eliminado de la encuesta por el tema del nepotismo, ya que es sobrino de la gobernadora Sansores. Ésta ya se deslindó de él, y en la dirigencia nacional de Morena no hay duda alguna de que no se permitirá la participación de familiares directos de quienes están actualmente en el poder.

Que Sánchez Sansores haya llevado a su registro a las dirigencias nacional y estatal del Partido del Trabajo solo habla de su dependencia de un padrinazgo. Quiere hacer presión para que por lo menos le permitan estar en la lista, ya que de esa manera tener un margen de negociación para que le concedan un premio de consolación. Y éste es el objetivo esencial de todo ese show que está armando.

Andrés Fernández del Valle y Laisequilla, del PVEM, también será eliminado de la contienda. No solicitó licencia para separarse de su cargo de diputado y tan solo por este requisito le darán una patada en el trasero para que se regrese al antro a seguir bebiendo trago al lado de sus compinches. A él le ordenaron que se prestara al circo y lo hizo para devengar su salario, pero tampoco cubre los requisitos constitucionales. para aspirar a la gubernatura.

En este tenor, quedarán en la lista solamente Ucan Yam y Gutiérrez Lazarus, y la posibilidad más lógica en este escenario, es que Pablo arrase en las encuestas y que El Chapito se quede como el perro de las dos tortas. Porque su curul en el Congreso ya lo ocupa Eudaldo Chávez Molina (Chabildo), y si, como acusa Erick Reyes León, de que el pomuchense actuó solo, entonces su castigo será quedarse en la banca. Porque Pablo tampoco va querer negociar nada con él.

La convocatoria del Consejo Nacional de Morena para seleccionar a sus coordinadores estatales para a defensa de la transformación no contempla el tema de la paridad en los registros. Mucho menos cuando, se supone que el género designado para la candidatura en Campeche es el masculino, así que es innecesario que se cumpla con el tema de la equidad.

Todo apunta pues, a que Pablo saltará este escollo sin tanto problema. Pero eso no es lo importante, sino todo lo que acompañó a esta fase del proceso sucesorio. El carmelo-chilango ya vio que está rodeado de traidores, ya constató que no cuenta con el respaldo incondicional, más que de “sus” Pablistas, y que por tanto, en lo político, tiene que partir de cero, lo que lo pone en desventaja ante otros contendientes que ya tienen un partido fuerte detrás de ellos, omo por ejemplo Eliseo, Biby e incluso Christian Castro.