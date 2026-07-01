BLOQUEÓ POZO PARA EXIGIR A PEMEX INDEMNIZACIÓN JUSTA POR DAÑOS A SUS TIERRAS, PERO HOY TEME IR A LA CÁRCEL

-CUANDO AMLO REALIZABA BLOQUEOS POR RAZONES POLÍTICAS, NUNCA LO MOLESTARON

CIRCULAENREDES: En un video difundido en sus redes sociales, el periodista de investigación Audelino Macario expuso el caso del campesino e ingeniero petrolero tabasqueño Roberto Santos Prados Córdova, quien está resguardado para responder, con ayuda de abogados, una denuncia de Pemex por “oponerse a actividades prioritarias del Estado mexicano”, cuando bloqueó varias semanas el acceso a un pozo para exigir indemnización justa por daños a sus tierras.

“Tengo miedo de que Pemex me pueda encarcelar injustamente”, admitió Prados Córdova en entrevista, tras bloquear durante varias semanas el acceso al pozo Bricol 41 en Comalcalco, y reveló que la petrolera al parecer planea seguir explotando su predio sin otorgarle ningún beneficio.

Prados Córdova se encuentra resguardado, tratando, con ayuda de sus abogados, de responder un expediente de más de 600 hojas con el que Petróleos Mexicanos lo acusa de oponerse a actividades prioritarias del Estado Mexicano.

Negó ser enemigo de Pemex o del Gobierno, y expresó: “Yo lo que hice fue pedir que no violen la ley, tienen que pagar por los daños que me han causado, además, cuando AMLO realizaba bloqueos por razones políticas, nunca lo molestaron, en cambio ahora a mí me quieren meter a la cárcel”.

Argumentan que ya me pagaron, pero quiero ver las pruebas, exigió, y dijo no saber el por qué de la actitud de los funcionarios de Pemex, quienes tal vez están engañando a sus mandos o alguien cobra en su lugar, lo que de ser así no sería la primera vez que se comete este tipo de abuso.