CIRCULA EN REDES: LISTA DE PERIODISTAS Y EMPRESAS QUE CRITICAN A LA 4T ES UNA AMENAZA A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Por: Fuerza Informativa Azteca.

Al advertir que la libertad de expresión comienza a ponerse en riesgo cuando desde el poder se identifican y exhiben a quienes ejercen una voz crítica, Fuerza Informativa Azteca (FIA) criticó que la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, diera a conocer una lista de periodistas y empresas críticas del sistema y luego argumentara que se trató de un “ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias y quiénes aparecen”.

Aparecimos, subrayó, quienes cuestionamos las mentiras, corrupción, vínculos con el narco y despilfarro en proyectos fallidos, entre otras cosas del Gobierno que afecten a millones de mexicanos.

Somos necesariamente incómodos para el régimen, ¿qué quiere hacer el Gobierno con la lista de esos periodistas?, preguntó, y recalcó. “Es una amenaza, pues la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, citó nombres y empresas”.

Sin embargo, continuó, luego negó que lo hubiera hecho, al señalar que se trata de un “ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias y quiénes aparecen”.

FIA recalcó a Alcalde, a quien llamó “Señora de las mentiras”, que el trabajo periodístico de TV Azteca ha estado cerca de la gente durante 3 décadas y ha sido acosado y amenazado, pero con o sin lista seguiremos denunciando el autoritarismo, la corrupción, a los narcopolíticos y todo lo que lastime a la ciudadanía.

Primero aparecen nombres y medios; después, las explicaciones intentan reducirlo a un simple “ecosistema digital”, pero la contradicción permanece al señalar a periodistas y luego negarlo, resumió, y aseveró que el periodismo seguirá cuestionando al poder, denunciando la corrupción y poniendo bajo la lupa sus abusos.