jueves, julio 2, 2026
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HACHA EN MANO, VARÓN AMENAZA A DOS MUJERES Y LASTIMA A UNA

San Francisco de Campeche.- A través de sus redes sociales, la usuaria R. Montejo exhibió en un video a un vecino de la calle 102 del barrio La Ermita de la ciudad capital campechana, intentando agredirla con un hacha a ella y a su hija, a quien lastimó.

En las imágenes, se observa al aludido insultando y con hacha en mano tratando de agredir a la hija, a quien al parecer golpea en la frente.

R. Montejo denunció que el hombre, apodado “El Chino” o “El Güero”, desde hace varios meses la fastidia al grado de enfrentarse verbalmente con él en varias ocasiones, a veces con un machete.

“Yo sola como mujer y él con un hacha, otras veces con un machete. Hoy lastimó a mi hija y no se lo dejaré pasar, no voy a esperar a que suceda una tragedia para actuar, y lo comparto para que sepan quién es, pues todos tenemos un límite”, advirtió.

De acuerdo con R. Montejo, “El Chino” o “El Güero” tiene 2 demandas en su contra, pero hasta ahora la Fiscalía General del Estado no ha procedido en su contra.

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