JARANERO MUERE TRAS DERRAPAR EN SU MOTO CAMINO A CASA LUEGO DE VAQUERÍA EN POMUCH

HECELCHAKÁN.– Un joven de 36 años, quien regresaba a su domicilio tras participar en una noche de vaquería en la villa de Pomuch, perdió la vida trágicamente al derrapar en su motocicleta durante la madrugada de este viernes, justo en la antesala del Hanal Pixán. El percance ocurrió entre las 5 y 6 de la mañana, cerca de la exhacienda Blanca Flor, cuando el jaranero se desplazaba por la vía, pero perdió el control y cayó fatalmente.

Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) llegaron al lugar y confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales. Agentes de la Policía Municipal acordonaron la zona y esperaron el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cuerpo. La tragedia dejó consternada a la comunidad de Hecelchakán en el inicio de los festejos del Hanal Pixán.