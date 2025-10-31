CUANDO EL GOBIERNO DE MORENA NO QUIERE ESCUCHAR

Por: Enrique Arellano

En Campeche, el enojo ciudadano está más vivo que nunca. Los campechanos están hartos de promesas vacías y de un gobierno que presume cercanía, pero actúa con indiferencia.

La gobernadora Layda Sansores acudió recientemente a los paraderos del nuevo sistema de transporte Ko’ox, supuestamente para escuchar al pueblo. Sin embargo, lo que encontró fueron reclamos legítimos: usuarios que deben tomar tres o hasta cuatro camiones para llegar a su trabajo o escuela, tiempos de espera interminables y rutas mal planeadas.

En lugar de ofrecer soluciones o empatía, la gobernadora respondió con una frase que resume su actitud: “Así va a quedar.” Una declaración que sonó más a imposición que a diálogo, y que dejó claro que al gobierno de Morena en Campeche no le interesa escuchar.

El proyecto Ko’ox pudo ser una oportunidad para transformar la movilidad del estado; hoy se ha convertido en el símbolo del descontento ciudadano. Lo que debía facilitar la vida de los campechanos, la ha complicado aún más.

Gobernar no es imponer, es escuchar. Los campechanos no piden lujos, piden respeto, atención y soluciones reales. Si Layda Sansores y su equipo siguen cerrando los oídos, terminarán enfrentando un mensaje que ya se escucha en las calles: “Así no queremos que quede.”