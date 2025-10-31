ESCALERAS DE LAYDA EN AO COSTARON $66 MILLONES, HOY NI FUNCIONAN: EXPANSIÓN POLÍTICA

Al recalcar que las escaleras eléctricas instaladas en la zona de Barrancas de la Alcaldía Álvaro Obregón costaron 66 millones de pesos pero hoy no funcionan, el medio Expansión política dio a conocer mediante un video en sus redes sociales que los tres tramos de dicha estructura están hoy convertidos en depósitos de basura y heces de animales, las cámaras de videovigilancia fueron vandalizadas y en los barandales hay grafitis.

Denominado “Escalando vida, tejiendo destinos”, el proyecto consta de mejoramiento urbano, luminarias y seguridad para 18 colonias de dicha demarcación, además de dichas escaleras y un funicular (sistema de transporte que utiliza un cable de acero para mover dos cabinas contrapuestas a lo largo de rieles en una pendiente empinada), para mejorar la movilidad, y a más de 4 años de su inauguración muestran abandono y deterioro.

Hoy el funicular, que costó 87 millones de pesos, está abandonado, lo que vecinos confirmaron, y pidieron que la infraestructura funcione de nuevo. En cuanto a las escaleras eléctricas, fueron inauguradas en 2021 por la hoy gobernadora de Campeche, y están inspiradas en un proyecto de Medellín, Colombia (Comuna 13), donde las inauguraron en 2011 y hoy funcionan con normalidad como polo turístico.