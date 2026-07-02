COMUNIDAD DE EL MANANTIAL DENUNCIA OCHO AÑOS DE ABANDONO POR MAL ESTADO DE SU CARRETERA

El comisario municipal de la comunidad de El Manantial, en el municipio de Calakmul, Luis Fernando Aguilar, denunció que desde hace ocho años los habitantes enfrentan graves problemas por el deterioro de la carretera de acceso a la localidad, situación que mantiene prácticamente incomunicada a la población.

Precisó que la principal demanda consiste en la rehabilitación de un tramo de ocho kilómetros y medio que conecta a la comunidad de El Manantial con el entronque conocido como El Cárcamo. Señaló que esta vía beneficia de manera directa a cerca de 500 habitantes de la localidad y también facilita la comunicación con comunidades vecinas como La Victoria y La Virgen.

Afirmó que el camino se encuentra completamente inservible, lo que dificulta el traslado de personas, el acceso a servicios de salud y la movilidad cotidiana de los habitantes. Durante este tiempo han presentado diversas solicitudes para que la vialidad sea rehabilitada; sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta favorable. Incluso, en algunas ocasiones les han informado que los documentos entregados se extraviaron, por lo que desconocen por qué ls gestiones no han avanzado.

Indicó que continuarán insistiendo ante las autoridades con la esperanza de que el proyecto sea atendido, debido a que las condiciones del camino representan un riesgo constante para quienes transitan por la zona. Agregó que la alcaldesa del municipio tiene conocimiento del problema, al igual que otras autoridades, aunque lamentó que hasta ahora no se haya realizado ninguna acción para mejorar la carretera.