martes, agosto 18, 2026
Lo último:
Locales

IMSS ASEGURA QUE SUSPENSIÓN DE “BARQUITO DE PAPEL” SE DEBE A FALTA DE PERSONAL

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que suspendió temporalmente el servicio de la guardería de prestación indirecta “Barquito de Papel”, en Campeche, debido a que el prestador del servicio no cuenta con la plantilla de personal requerida para garantizar una atención segura a las niñas y niños.

El IMSS precisó que la suspensión registrada este lunes 17 de agosto obedece a una situación laboral atribuible al propio prestador del servicio. Aseguró que ha cumplido de manera puntual con los pagos correspondientes, por lo que la suspensión no deriva de algún incumplimiento por parte del Instituto.

La institución explicó que, al verificar que no estaban disponibles las condiciones necesarias para brindar una atención segura, determinó suspender temporalmente las actividades hasta que el prestador cuente con el personal requerido.

Ante esta situación, el IMSS mantiene comunicación directa con las madres y padres de familia usuarios de la guardería para informarles sobre la situación y las medidas adoptadas.

También te puede gustar

Es injusto que decidan por un ser y no lo dejen existir: Martín Mena

Sobrevive tras una difícil batalla contra el Covid-19

PRÓCER SECUESTRADO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *