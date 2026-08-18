SE HABLA DE ATRACCIÓN DE EMPRESAS PERO HAY ABANDONO DE TRABAJADORES ANTE LA FALTA DE PAGO SALARIAL, Y LA SITUACIÓN NO MEJORARÁ: POOL
-“Lavalle Maury dijo tener conocimiento de las protestas en la cementera Cruz Azul, pero admitió que sólo puede ver de qué manera es atendida esta situación”
Aunque en las comparecencias por la glosa del V Informe de Layda Sansores se habla de atracción de empresas, hay preocupación por casos como el de la cementera Cruz Azul, cuyos trabajadores protestaron por falta de pago, lamentó el diputado priísta Miguel Ángel Pool Alpuche, y consideró que esta situación no será atendida en lo que resta de la actual Administración estatal.
Expuso que el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) del Gobierno del Estado, Jorge Luis Lavalle Maury, dijo que tenía conocimiento de protestas y manifestaciones de trabajadores de la cementera Cruz Azul por no pagarles lo acordado, y aseguró que se mantuvo en comunicación y contacto para ver de qué manera podía ser atendida esta situación, aunque admitió que de ahí no pasaba.
Esta Administración asegura tener más trabajo de campo y no tanto de escritorio, pero la realidad dice lo contrario, porque en todos lados hay una inconformidad por alguna situación que no se está atendiendo, “y dudo que sea atendida en lo que resta del Gobierno de Layda Sansores”.