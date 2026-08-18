COLECTIVO CRITICA A VANIA POR AFIRMAR QUE DENUNCIA DE PRESUNTA VIOLENCIA DE UN COLABORADOR CONTRA UNA MUJER SEA “CHISME”

El colectivo Padres Fantasma Campeche cuestionó que la directora general del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC), Vania Kelleher Hernández, descalifique como simples “chismes” las denuncias de presunta violencia contra una mujer, y sostuvo que existen antecedentes que deben ser considerados.

A través de una publicación, el grupo señaló que desde 2013 existen denuncias relacionadas con el actual secretario técnico del IMEC, por presunta agresión contra una embarazada, quien lo señaló como el padre biológico, y sostuvo que dicha agresión habría provocado el adelanto del parto y que el bebé permaneciera hospitalizado durante más de un mes.

“Decir que son chismes no borra los hechos ni hace desaparecer a las víctimas”, aseveró el colectivo, y señaló que existen denuncias, testimonios y antecedentes documentados.

En ese sentido, rechazó que cuestionar o señalar públicamente el caso implique un intento de linchamiento, y pidió evitar que el señalamiento sea utilizado para desacreditar a quienes hablan sobre la presunta violencia.

Padres Fantasma Campeche sostuvo que una denuncia no desaparece mediante una descalificación, advirtió sobre el riesgo de revictimizar a las personas involucradas, e insistió en que el caso debe ser observado desde la exigencia de verdad, justicia y responsabilidad, en lugar de reducir los señalamientos a rumores.