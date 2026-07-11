sábado, julio 11, 2026
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EXCESIVO EL COBRO DE LA GRÚA CUANDO RETIRA UN VEHÍCULO TRAS INFRACCIÓN AL CONDUCTOR: ABIGAIL GUTIÉRREZ

La presidenta de la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso del Estado, Abigail Gutiérrez Morales, admitió que una infracción de mil pesos puede terminar en el pago de casi 10 mil si una grúa se retira el vehículo y lo lleva al corralón, lo cual es excesivo.

La legisladora dijo que esperará la iniciativa sobre la ley vial, aunque “siento que hay que apoyar todo lo que venga para beneficio del ciudadano, y no es tanto quitar multas, que son llamadas de atención para corregir errores al conducir”, y negó trasfondo político por haber esperado años.

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