FALLECE ATRAPADO TRAS COLAPSO DE POZO EN LA COLONIA MORELOS

Un hombre identificado como Carlos Enrique Pech, de aproximadamente 45 años, perdió la vida la mañana de este sábado luego de quedar atrapado tras el colapso de un pozo mientras realizaba labores de limpieza en un domicilio de la colonia Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, el terreno presentó un deslave repentino que provocó que el trabajador quedara sepultado en el interior de la excavación, sin posibilidad de salir. Compañeros y cuerpos de emergencia acudieron para intentar rescatarlo; sin embargo, pese a las maniobras realizadas, no lograron sacarlo con vida.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes, para determinar las causas del accidente y verificar las condiciones de seguridad bajo las cuales se realizaban los trabajos.