EL GOBIERNO DE MORENA BORRÓ 5 MINUTOS DE LA MAÑANERA DONDE ROSA ICELA DIO DATOS DEL TRASLADO DE “EL MAYO”: FIA

-“LO QUE QUEDA GRABADO, ES PARA LA HISTORIA”

Al afirmar que el Gobierno de Morena miente una y otra vez, pues la trama de la captura de El Mayo lo ha exhibido, Fuerza Informativa Azteca (FIA), a través de ADN Noticias, dio a conocer que el régimen eliminó 5 minutos de una mañanera donde Rosa Icela Rodríguez dio datos sobre el traslado del Mayo Zambada que después fueron desmentidos.

Seguido, FIA mostró comparaciones entre las versiones original y editada de la conferencia matutina del 26 de julio de 2024 de la entonces secretaria de Seguridad y hoy de Gobernación, y recalcó: “Lo que queda grabado, queda para la historia, y aquí están todos los datos que el Gobierno borró de su página oficial”.

Además, el piloto que trasladó a El Mayo fue detenido en territorio mexicano, pero en lugar de investigarlo lo entregaron a Estados Unidos.

“Falsean, manipulan, con una facilidad editan, esconden, borran de un plumazo sus mentiras, como si nadie se fuera a dar cuenta”, sentenció FIA, y resaltó que las contradicciones siguen pesando sobre la versión oficial.