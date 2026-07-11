NO HAY OBRA PÚBLICA EN LA MAYOR PARTE DEL ESTADO: JOSÉ CASTILLO

El representante legal del Sindicato de la Construcción en Campeche, José Antonio Castillo García, lamentó que la falta de obra pública sigue afectando a la mayor parte del Estado.

Explicó que, de acuerdo con los delegados del sindicato en los diferentes Municipios prácticamente no hay obras públicas, y la actividad de la iniciativa privada es muy limitada con proyectos aislados como gasolineras, farmacias o tiendas de autoservicio.

Ante el cambio de Gobierno Municipal, Castillo García anunció que ya preparan una solicitud de audiencia con la nueva alcaldesa, para plantearle la importancia de que haya obra pública e incluya la mano de obra local.