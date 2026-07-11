LAYDA NO HA DESTINADO NINGÚN PESO PARA RESCATAR EL MUELLE DEL 7 DE AGOSTO, DENUNCIAN

-“El argumento es que no hay recursos y que la pobre gobernadora no tiene ni para pagar la luz”

Fernando Caballero Acal, pescador del muelle del 7 de agosto, denunció que pese a las constantes peticiones de apoyos al Gobierno del Estado para rescatar ese lugar y la zona de palapas, lo cual permitirá mejorar la atención a los clientes, no han sido atendidas con el pretexto de que no hay recursos, que “la pobre gobernadora no tiene ni para pagar la luz”.

Ellos sabrán qué están haciendo con los recursos de las infracciones y dónde el programa de gasolina que daban a los pescadores, recriminó, y comentó que desde el incendio que devastó una de las palapas han tenido diversos problemas, principalmente porque el material usado para la reconstrucción no es el adecuado y da mucha molestia a los visitantes, pues muchas partículas del techo y algunos hormigones caen sobre ellos.

Caballero Acal lamentó que los ribereños no puedan hacer mejoras ante la falta de un papel por escrito donde conste que desde hace años estamos allá, y otros pescadores están invadiendo ante la falta de orden del Gobierno.

Además explicó que hay muchas áreas que requieren intervención importante, tema que fue expuesto durante la campaña de la gobernadora Layda Sansores pero que hasta ahora no ha sido atendido por su Gobierno.