CON SOMBREROS ESTILO CARLOS MANZO ADORNARON LA MAÑANERA… PERO LUEGO ORDENARON QUITARLOS

Ciudad de México.- Durante la conferencia matutina de hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien al inicio expresó Qué bonito, el responsable de la escenografía incluyó balones de fútbol, muñecos de peluche y sombreros como los que usaba el asesinado alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tras lo cual ordenaron quitar la prenda de vestir para cubrir. A quién le habrá molestado, y el encargado será sancionado o despedido.